Deejay Ten, città bloccata e niente mercato: residenti e ambulanti in rivolta

Niente mercato il sabato e limitazioni ai parcheggi in città (da mercoledì pomeriggio chiusa piazza Burchiellati) già nelle giornate che precedono l'evento, con evidenti disagi sia per i residenti che per gli stessi ambulanti che non hanno mancato di protestare per la giornata di lavoro che andrà in fumo. La Deejay Ten di domenica prossima, 19 maggio, evento itinerante promosso da Dj Linus, ha suscitato più di qualche perplessità e non mancherà di alimentare polemiche nei confronti di Ca' Sugana che ne ha avvallato lo svolgimento, a due settimane dalla "Treviso in rosa" che aveva allo stesso modo attraversato il centro storico.

«Aldilà del fatto che domenica non potrò neppure uscire di casa ma non importa, capisco che il giorno di manifestazione ci sta tutto» così la consigliera comunale del Pd, Antonella Tocchetto, tra le più critiche sulle chiusure così anticipate di alcune zone «quello che disturba è che da mercoledì pomeriggio ci sia la chiusura di uno dei parcheggi più importanti della città che è piazza Burchiellati dove tantissima gente lavora e ha bisogno di quello spazio perchè parcheggiano, anche per poche ore o per l'arco della giornata che gli serve per lavorare e anche nelle zone limitrofe. Io capisco che è un evento importantissimo e non ho nulla contro, anzi, andrò pure a vederlo ma un conto è se si blocca il sabato pomeriggio e con questo dico che secondo me, chiudere il mercato penso sia la prima volta che succeda dopo il Covid e anche prima del Covid. In ogni caso io penso che si poteva tranquillamente limitare il disagio dei cittadini ma anche la festa al sabato pomeriggio fino a domenica, a cessate esigenze, come avvenuto in tante altre situazioni. Mi sembra un eccesso e quindi sono contrarissima».

«Induce a qualche riflessione il fatto che alcune zone della città siano “bloccate” per giorni e che sabato non si svolga il mercato cittadino a seguito della fase organizzativa della Deejay Ten di domenica prossima» ha commentato Luigi Calesso, di Coalizione civica «anche al netto del fatto che, a quanto mi risulta, sabato scorso diversi ambulanti non erano a conoscenza della indisponibilità dello spazio mercatale il 18 maggio, ma non è detto che il cortocircuito informativo sia responsabilità dell’amministrazione comunale. A mio avviso, l’interrogativo principale, però, riguarda il “costo” (in termini, appunto di chiusure di strade e parcheggi e di assenza del mercato) che la città deve “pagare” per lo svolgimento della manifestazione».

«L’iniziativa è stata definita come “eccezionale” dal Sindaco ma, se effettivamente non era possibile limitare i disagi relativi alla sua organizzazione (quelli per lo svolgimento sono oggettivamente inevitabili), c’è da chiedersi se la città è tenuta a “reggerla”, se i residenti devono sopportare i disagi e gli ambulanti la perdita di una mattinata di lavoro, tra l’altro in un periodo in cui c’è un generale affaccendarsi per la rivitalizzazione del mercato cittadino» continua Calesso «Rischiamo, forse, che sia il prezzo da pagare a una “turistificazione” da fine settimana che non è obbligata ma rappresenta una scelta rispetto a come si immagina il futuro della città? In altre occasioni non ho mancato di criticare la “tendenza Disneyland” che appare chiara in alcune scelte dell’amministrazione, anche in questa occasione la logica dell’”evento” prevalga su quella della qualità della vita dei residenti».