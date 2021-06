Villorba, al via la manutenzione dei defibrillatori

L'amministrazione comunale di Villorba ha dato il via libera per individuare la società che provvedera? alla manutenzione e ai controlli di efficienza degli otto defibrillatori installati nelle palestre comunali.

La manutenzione dei defibrillatori sara? svolta nel periodo estivo per poter far partire le strutture con rinnovata sicurezza gia? dal 1º settembre. La spesa prevista e? di circa 900 euro per ogni impianto da controllare. Ogni palestra ha inoltre personale formato al loro uso grazie ai corsi specifici organizzati dall'Ulss e dopo i quali viene rilasciato un patentino. «Come amministrazione - commenta il sindaco, Marco Serena - siamo stati tra i primi a coinvolgere le associazioni sportive del territorio per poter essere all’avanguardia anche in caso di primo soccorso. Non ci siamo pero? fermati allo sport e ne abbiamo installati anche in biblioteca e in Comune».