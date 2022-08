«La situazione in via Massari è di abbandono totale da due anni a questa parte, non c'è più sfalcio d erba, né potatura alberi che sono all'interno del fiume e rallentano il corso d'acqua. La fabbrica, chiusa e in stato di degrado, è occupata da colonie di ratti». A denunciarlo sono i residenti di Santa Maria del Rovere che chiedono al Comune di intervenire al più presto per riportare la zona alla normalità.