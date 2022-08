Grande Guerra, delegazione slovacca in visita a Ponte di Piave

Venerdì 26 agosto il sindaco Paola Roma ed il vicesindaco di Ponte di Piave, Stefano Picco, hanno ricevuto una delegazione slovacca in visita nei luoghi della Grande Guerra. «Un'occasione per rinsaldare l’affermazione dei valori universali ed insostituibili tra i popoli» le parole del primo cittadino. In occasione delle celebrazioni de 90° anniversario della fine della Grande Guerra, è stata scoperta una lapide commemorativa posta a lato del Monumento ai Caduti a memoria di quei tragici eventi. «Il nostro cuore non dimentica ma ricorda - ha aggiunto Paola Roma -. Tra le rive della Piave, fiume sacro alla Patria infatti, si svolsero scontri tra i più sanguinosi durante la Prima Guerra Mondiale, che causarono migliaia morti e distruzioni, ma la Piave fu anche teatro di atti eroici e di sacrifici umani in nome della libertà. La vostra visita - conclude - ci ha uniti nel ricordo degli eventi che ci hanno visti partecipi di un comune passato, nella condivisione dei medesimi sentimenti, dei valori di libertà e fraternità. La delegazione ha ufficialmente invitato il Sindaco e l'Amministrazione comunale a ricambiare la visita in terra slovacca.