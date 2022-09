Cucina messicana: Treviso al primo posto tra le città che amano ordinare tacos e burrito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La cucina messicana è tra le cucine straniere più apprezzate in Italia ed è sempre più protagonista nelle preferenze di chi ordina comodamente a domicilio. Su Deliveroo sono circa 4.300 i ristoranti che offrono specialità della tradizione messicana che, nel terzo trimestre 2022, hanno registrato una crescita del 66% rispetto allo stesso periodo nel 2021. Tra le specialità più amate, alcuni grandi classici come burritos, quesadillas, nachos, tacos e fajitas, accompagnato dagli jalapeños e dell’immancabile salsa guacamole, al primo posto per numero di ordini in occasione del Guacamole Day che si celebra venerdì 16 settembre, Deliveroo ha stilato la classifica delle 10 città che più amano ordinare cibo messicana, calcolata considerando per ogni città gli ordini di cucina messicana sul totale ordini. In testa c’è Treviso, prima davanti a Imola (BO) e Vicenza, al secondo e terzo posto. In quarta posizione Civitanova Marche (AP) seguita da Voghera (PV). Erbusco (BS), Desenzano del Garda (BS), Padova, Reggio Emilia e Grosseto chiudono la TOP10.