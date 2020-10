Villorba, una nuova palestra al posto dell'ex biblioteca comunale

Con alcune recenti delibere di Giunta, l'amministrazione comunale di Villorba ha dato il via libera alla demolizione dell’edificio che ospitava la biblioteca comunale in via Centa a Villorba e che lascerà spazio ad una nuova palestra multi funzionale.

La spesa per la demolizione sarà di 65mila euro, recuperati grazie ad uno specifico contributo regionale. Nell’ambito sociale è stato assegnato alle scuole d’infanzia paritarie un contributo di 20.335 euro per favorire l’integrazione scolastica dei bambini diversamente abili. Il contributo andrà a coprire il costo del 50% che le scuole Maria Immacolata di Fontane e di Villorba hanno messo a bilancio per l’assunzione degli insegnanti di sostegno.