Male incurabile, il sorriso di mister Botta si spegne a 41 anni

Calcio opitergino in lutto per la scomparsa di Denis Botta, allenatore delle giovanili dell'Opitergina mancato a soli 41 anni per un cancro incurabile ai linfonodi che gli era stato diagnosticato nel 2016.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", in poche ora la notizia ha fatto il giro del paese. Il calcio e l'Inter sono state le sue passioni più grandi. Amante della vita, è stato per tantissimi calciatori in erba un vero e proprio punto di riferimento. Poco prima della sua scomparsa i "pulcini" dell'Opitergina gli avevano dedicato un video augurandogli una pronta guarigione. Residente nella frazione di Faè, aveva allenato per un periodo la prima squadra e ne era diventato vicepresidente, passando poi alle giovanili dell'Opitergina. La squadra ha chiesto di poter giocare con il lutto al braccio le partite di questo fine settimana. L'ultimo saluto a Denis sarà celebrato domani, sabato 5 marzo, alle ore 15 nella chiesa di Faè.