Male incurabile, l'ex vicesindaco Denis Farnea muore a 49 anni

Ogni cura contro il tumore che gli era stato diagnosticato solo pochi mesi fa si è rivelata inutile: Denis Farnea, ex vicesindaco di Cavaso del Tomba, ha perso la vita a soli 49 anni. Una notizia che ha scosso in queste ore il mondo della politica trevigiana.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Farnea era anche direttore della casa di riposo Aita a Crespano del Grappa, suo paese d'origine. La vocazione di Farnea, però, è sempre stata per la politica locale: dal 2004 al 2008 è stato vicesindaco di Cavaso, Comune di cui è stato anche consigliere comunale. In molti lo ricordano anche come assessore provinciale alla Formazione professionale durante la presidenza di Leonardo Muraro, dal 2006 al 2011. Lavoratore competente e preparato, era una persona riservata ma sempre costruttiva. I suoi meriti sul lavoro l'avevano fatto arrivare fino al consiglio della Regione Veneto dove, dal 2005 al 2011 ha lavorato nell'assessorato alle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro e, dal 2012, componente del Comitato scientifico regionale per l'innovazione, la semplificazione e lo sviluppo. Dal 2013 era direttore della casa di riposo di Crespano dove aveva vissuto in prima linea l'arrivo del Covid nel marzo del 2020. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.