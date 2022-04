Cure odontoiatriche gratuite per i ragazzi in affido: progetto al via

Al via in provincia di Treviso "Adotta un sorriso di un bambino", il progetto sociale di prevenzione e cura della salute orale rivolto ai bambini in affido. A sottoscrivere il protocollo d’intesa, martedì 5 aprile, Fondazione Andi Onlus (associazione nazionale dentisti italiani), la presidente della Conferenza dei sindaci, Paola Roma, e il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi.

Il progetto

L'iniziativa nasce dalla volontà dei dentisti di Andi Treviso di aiutare bambini e ragazzi in difficoltà aderendo a quanto già messo in atto da Fondazione Andi a livello nazionale. Nel 2011, infatti, il progetto "Adotta un sorriso di un bambino" era nato con lo scopo di migliorare la salute orale dei bambini in affido, in primis, e con finalità di tipo epidemiologico, volte a individuare le principali necessità terapeutiche di tipo odontoiatrico. In Italia sono circa 30mila i bambini collocati in un contesto al di fuori della famiglia d’origine: si tratta di minori e ragazzi fino ai 18 anni con storie difficili, spesso dati in affido. Fondazione Andi si impegna a effettuare, tramite professionisti associati, diagnosi e cure dentistiche gratuite ai minori. È inoltre presente con i dentisti per la cooperazione internazionale e promuove la ricerca scientifica contro le patologie del cavo orale. Dall'accordo sono escluse però le cure di Ortodonzia. Al progetto hanno aderito finora una 40ina di studi dentistici iscritti ad Andi (su un totale di 480 a livello provinciale). L'associazione conta però di implementare le adesioni nelle prossime settimane. Oltre un centinaio i minorenni già in lista per ricevere le cure gratuite. Insieme a loro anche 18 ragazzi neo-maggiorenni. I giovani sono così distribuiti: 30 nel distretto sanitario di Treviso, altri 30 in quello di Pieve di Soligo e 58 in quello di Asolo.

I commenti

Michele Caruso, ex presidente e attuale vicepresidente di Andi Treviso, spiega: «Nella Marca, la campagna di reclutamento in relazione al progetto dei soci volontari sta avendo molto successo: Sono circa 40 i dentisti, tra consulenti e titolari di studio, che ad oggi hanno già aderito, numero che contiamo di aumentare. Con “Adotta un sorriso di un bambino” vogliamo creare qualcosa di positivo e mettere in luce quanto in realtà già avviene con il lavoro pro bono di molti dentisti, rendendolo più organico e funzionale. Pensiamo che questa iniziativa sia non un punto di arrivo, ma di partenza e confidiamo possa essere un aiuto concreto sia per i piccoli pazienti che per la comunità tutta».

«Ad oggi in Italia hanno aderito a questo progetto sedici sezioni provinciali Andi - aggiunge Lorenza Agosto, segretario generale Andi Treviso e responsabile del progetto -. Siamo i primi in Veneto, con la peculiarità di aver coinvolto non un solo Comune, ma tutti i Comuni riuniti nella Conferenza dei sindaci. La nostra squadra, di cui fa parte anche la dr.ssa Sonia Polesel, insieme al nuovo presidente, Dario Danella, si sta alacremente adoperando affinché questo progetto si realizzi concretamente, perduri nel tempo e sia d’esempio anche ad altre province. In un momento così buio come quello attuale - conclude la dottoressa - questo progetto non può far altro che portare un po' di speranza per il futuro. Il riscontro positivo e la fiducia dateci dall’Ulss 2 ci gratificano e ci spronano a continuare».

Paola Roma, presidente della Conferenza dei sindaci, continua: «Un grazie va a tutti i dentisti che si sono messi a disposizione per un progetto sociale. L’iniziativa è stata presentata alla Conferenza dei sindaci ottenendo da parte di tutti i Comuni la massima approvazione, dato anche il suo valore aggiunto rappresentato dai destinatari dell’iniziativa. Si tratta di una progettualità che guarda con lungimiranza a tutte quelle che sono le attività collegate ai minori e all’area del sociale, che attualmente stiamo affrontando tutti noi sindaci, assieme al direttore generale e al direttore socio-sanitario».

«Questo progetto va a intersecarsi con il sociale in quanto riguarda minori in affido - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - In ognuno dei tre Distretti dell’Ulss 2 è stato individuato un referente del progetto che avrà da un lato il compito di individuare i minori fino ai diciott’anni compresi in affido presso una famiglia che necessitano di cure odontoiatriche e, dall’altro, individuare il medico dentista più vicino aderente all’iniziativa. Si tratta di una bellissima opportunità per la salute orale dei ragazzi in affido e un importante sostegno per le famiglie che li accolgono. Ringrazio i nostri referenti di progetto, il dottor Nicola Michieletto, direttore dell’Unità operativa infanzia, adolescenza, famiglia e consultori di Treviso e Pieve di Soligo e la dottoressa Maristella Bacchion, direttrice della sede di Asolo».