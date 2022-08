Furiosa lite tra vicini sfocia in un "ti sparo": denunciato un 79enne

Un'accesa lite fra vicini di casa, avvenuta ieri sera verso le ore 19 nella zona nord della provincia di Treviso, ha visto l'intervento di una Gazzella dei carabinieri di Vittorio Veneto. A scatenare gli animi, secondo una prima ricostruzione operata dai militari sul posto, sarebbe stato l'utilizzo da parte di un 62enne di alcuni prodotti antiparassitari sulla siepe del giardino di casa. Un gesto che non ha trovato l'avallo di un 79enne che gli ha imputato di aver invaso anche il suo spazio con i vapori di quanto spruzzato, tanto da minacciarlo brandendo anche un'accetta facente parte del suo "kit" da giardinaggio. Tra le frasi pronunciate nel diverbio anche un "ti sparo" che è stato il motivo poi della chiamata all'Arma. Una volta sul posto i carabinieri hanno scoperto che l'anziano deteneva in casa una "scacciacani" priva di tappo rosso, tanto che sia la pistola che l'accetta sono state poi sequestrate. Il 79enne incensurato, invece, è scattata la denuncia per minaccia aggravata.