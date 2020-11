Positivi al Covid trovati in giro per il paese: due denunciati

Positivo al Covid, esce di casa e va in giro per Monastier con il rischio di contagiare i suoi concittadini. Protagonista della vicenda un uomo di 45 anni risultato positivo al virus e sottoposto all'obbligo di isolamento.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", i fatti risalgono a sabato 7 novembre quando gli agenti della polizia locale sono andati a casa dell'uomo per un normale controllo nel primo pomeriggio. Dentro casa però il 45enne non c'era. I vigili lo hanno chiamato al cellulare per rintracciarlo. L'uomo ha risposto e, non appena ha capito di essere al telefono con la polizia locale, ha iniziato a giustificarsi dicendo prima di essere andato dal medico di famiglia, salvo poi cambiare versione pochi minuti più tardi dicendo di essere dal dentista per una visita urgente. Immediata la denuncia: ora l'uomo potrà essere sanzionato con una multa fino a 5mila euro e l'arresto fino a 18 mesi. Purtroppo non si è trattato di un caso isolato: ieri, giovedì 12 novembre, una seconda persona è stata denunciata sempre dalla polizia locale di Monastier per aver violato la quarantena nonostante fosse risultata positiva al Covid. Due casi identici nel giro di pochi giorni.