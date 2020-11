Crocetta del Montello, presentati i nuovi dépliant dedicati ai turisti

Continua l’impegno dell'amministrazione comunale di Crocetta del Montello per la promozione del territorio. Il successo della mostra “La Rivoluzione Silenziosa dell’Arte” conferma che la strada intrapresa è quella giusta, anche nel continuo dialogo con le Amministrazione dell’area Montelliana. Per migliorare ulteriormente l’esperienza turistica, l'amministrazione comunale di Crocetta lancia un nuovo depliant da mettere a disposizione dei tanti turisti provenienti da fuori provincia o regione.

«Nei mesi della mostra - spiega Laura Gazzola, consigliera delegata al turismo - ci siamo accorti che mancava uno strumento per i turisti e visitatori in grado di dar loro informazioni utili. Dove gustare le prelibatezze tipiche del territorio, bersi un caffè o semplicemente come continuare la propria visita a Crocetta». Da questa esigenza è nato il depliant informativo che verrà messo a disposizione nella mostra, presso il Municipio, in biblioteca e in tutti gli esercizi commerciali del Comune. Uno strumento smart e facilmente maneggevole che raccoglie tutti le strutture ricettive, bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi e trattorie di Crocetta del Montello. All’interno della cartina si troveranno nome e indirizzo degli esercizi per potersi muovere in modo facile e per dare risposte rapide e intuitive ai turisti. «Questo progetto - continua Laura Gazzola - si inserisce all’interno di un più ampio programma di promozione del territorio e del turismo dell’area Montelliana. Insieme ad altre Amministrazioni locali abbiamo presentato nelle scorse settimane la Montello Pass, una carta servizi utile ai visitatori con sconti e agevolazioni». L’obiettivo di queste iniziative è quello di incentivare e migliorare sempre di più l’esperienza del turista a Crocetta del Montello. Il test della mostra “La Rivoluzione Silenziosa dell’Arte” è stato utile a mettere a frutto dei correttivi che nei prossimi mesi e anni potranno rendere ancor più gradevole la permanenza e il soggiorno nel territorio di Crocetta.