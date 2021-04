Caf Cisl di Treviso: al via dal 19 aprile la campagna fiscale

Orario continuato nelle sedi principali, aperture il sabato mattina e prenotazioni online: al via lunedì 19 aprile la campagna fiscale del Caf Cisl di Belluno e Treviso. Il Centro per l’assistenza fiscale della Cisl si è organizzato con numerose novità per garantire alle oltre 64 mila persone che mediamente ogni anno si rivolgono ai suoi sportelli per la compilazione del modello 730 un servizio sempre più efficiente e veloce, dalla prenotazione fino alla presentazione della pratica.

PRENOTAZIONI

Il numero unico da chiamare per fissare il proprio appuntamento è lo 0422 1660661. Il centralino opera con un sistema di riconoscimento automatico degli utenti già inseriti nei database dei servizi Cisl, in modo da permettere la prenotazione in maniera semplice e intuitiva. Chi si è già rivolto al Caf negli anni passati, inoltre, è già stato contattato via sms mail o tramite telefonata automatica. Per chi invece vuole fare tutto da casa, è attivo il sistema di 730 online: informazioni alla mail 730dacasa@cislbltv.it.

ORARI

Da lunedì tutte le 23 sedi (15 in provincia di Treviso e 8 nel Bellunese) del Caf potenzieranno gli orari. Gli sportelli di Treviso, Belluno, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Feltre, Oderzo, Castelfranco, Pieve di Soligo, Pieve di Cadore e Agordo saranno aperti anche il sabato mattina. A Treviso, Montebelluna e Conegliano durante la settimana ci sarà orario continuato dalle 8 alle 20. A Belluno e Feltre, gli uffici apriranno alle 7, con orari 7-12.30 e 13.30-19. I 44 operatori fissi sono stati affiancati da altri 70 lavoratori a Treviso e 18 a Belluno, per un totale di 132 operatori.

NUMERI

Sono più di 64mila i modelli 730 elaborati nel 2020 dal Caf: 49.446 in provincia di Treviso e 14.962 nel Bellunese. In totale, nelle due province, la struttura ha elaborato più di 100mila pratiche fiscali (77.868 a Treviso e 23.727 a Belluno) fra dichiarazioni dei redditi, calcolo dell'Isee, Imu, Tasi, successioni, dichiarazioni per prestazioni assistenziali Inps, procedure Red. Tutte pratiche, inclusa quella per Amministratore di sostegno (nuovo servizio), che il Caf di Treviso e Belluno continuerà a garantire anche durante la campagna fiscale di questo periodo.

IL COMMENTO

«Ci siamo organizzati per assicurare - spiega Antonio Miotto, responsabile del Caf Cisl Belluno Treviso - la massima disponibilità agli utenti, sia in termini di accesso alle sedi che per gli orari e le modalità di appuntamento. Per garantire agli utenti la compilazione in piena sicurezza della dichiarazione dei redditi abbiamo rivoluzionato gli uffici, con nuovi spazi dotati di scrivanie distanziate, protezioni in plexiglas e dispositivi di sicurezza nel rispetto della normativa anti Covid. Inoltre - prosegue Miotto - abbiamo potenziato con nuovi operatori, formati attraverso corsi che durano fino a 200 ore, gli sportelli principali, per evitare ritardi e code e per rendere la compilazione della dichiarazione dei redditi più veloce possibile. Quest’anno, inoltre, grazie alla collaborazione delle rappresentanze sindacali, sono operativi anche diversi sportelli del Caf nelle aziende, per lo meno in quelle più grandi, per andare incontro alle esigenze di chi lavora».