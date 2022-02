Migliorano le condizioni di Red Canzian: presto verrà dimesso dall'ospedale

Arrivano buone notizie dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Nelle ultime ore, infatti, le condizioni di salute dell'ex bassista dei Pooh, Red Canzian, sono difatti nettamente migliorate tanto da far pensare ad una sua dimissione a breve. Il noto musicista trevigiano potrebbe dunque tornare presto a casa dai suoi cari per continuare poi la dovuta riabilitazione. Nelle scorse settimane, infatti, il 70enne Canzian era stati ricoverato d'urgenza al nosocomio trevigiano in quanto colpito da una importante infezione al cuore che lo aveva portato persino in Terapia Intensiva e che aveva rischiato persino di progredire in setticemia. Una situazione complicata che non gli aveva permesso di assistere alla tanto attesa "prima" del suo nuovo spettacolo teatrale "Canova Opera Pop" in scena prima al Metropolitano di San Donà e poi al Malibran di Venezia. Vista comunque la cartella clinica ed il periodo pandemico, sarà in ogni caso difficile vedere Canzian sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano per ammirare la sua opera. La salute dunque prima di tutto.