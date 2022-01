Motta di Livenza, il vicesindaco lascia l'incarico: rimpasto di giunta

Ercole Girotto, vicesindaco di Motta di Livenza, ha presentato le dimissioni a causa di un importante incarico professionale e nella prospettiva di ulteriori sviluppi lavorativi che lo avrebbero tenuto lontano dalla vita amministrativa del Comune. A lui erano affidate le deleghe al Sociale, Ambiente e Agricoltura, assegnate al suo successore: il capogruppo di maggioranza Marco Zaghis.

«A nome di tutta l'amministrazione voglio ringraziare Ercole Girotto per il suo prezioso lavoro e per aver messo a disposizione della nostra città la sua indiscutibile competenza - commenta il sindaco Alessandro Righi - A lui vanno i nostri più sinceri complimenti per questo importante riconoscimento lavorativo all’interno dell'Ulss 2 Marca Trevigiana, ancora più significativo vista la situazione pandemica nazionale. Confidiamo nella sua continua disponibilità in qualità di consigliere di maggioranza».

Dopo le dimissioni di Girotto, il primo cittadino ha nominato due nuovi assessori: Marco Zaghis, attuale consigliere e capogruppo di maggioranza, è stato nominato assessore e vicesindaco con deleghe all’ecologia, agricoltura e all'urbanistica. L'avvocato Laura Vettor, invece, è stata nominata assessore esterno con deleghe al sociale, affari legali, semplificazione amministrativa e lavori pubblici. Il sindaco Righi si occuperà anche delle nuove deleghe ad ambiente, Next Generation EU e fondi PNRR. «Ringraziando i nuovi assessori per aver accettato di mettere a disposizione della città il loro tempo e le loro competenze - conclude Righi - do loro il benvenuto, custodi della mia personale stima e fiducia. La squadra si arricchisce di nuovi stimoli e nuove competenze al servizio della comunità».