Ex ciclista e padre di una bimba trovato morto in casa a 30 anni

Dimitri Verardo, vicecampione italiano di ciclismo velocità a squadre nella categoria juniores con la squadra del Friuli Venezia Giulia nel 2010, è stato trovato morto nella sua abitazione di Portobuffolè tra lunedì 1 e martedì 2 luglio. L'ex ciclista aveva solo 30 anni.

Originario di Sacile, Verardo era papà della piccola Coraline: la notizia della sua scomparsa, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha lasciato sotto choc amici e conoscenti. Dimitri aveva esordito come dilettante in Friuli con la società ciclistica di Fontanafredda. Al lutto si è unito ieri anche Il Museo del Ciclismo Alto Livenza con un post su Facebook in cu si legge: «Ci uniamo al dolore della famiglia Verardo per la perdita del caro Dimitri». Fatale un gesto estremo: oltre alla figlia Coraline, Dimitri lascia i genitori, il fratello Andrea, zii, cugini, uniti ad amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, venerdì 5 luglio, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Sacile. Dopo la cerimonia la salma riposerà nel cimitero di San Odorico. I familiari hanno chiesto a chiunque vorrà partecipare al funerale di non donare fiori ma offerte che saranno devolute alla cooperativa La Ginestra.