Malore al supermercato, Alì premia i dipendenti "eroi"

Si è tenuta oggi 10 marzo la cerimonia di consegna delle onorificenze da parte del Presidente e fondatore dei Supermercati Alì Francesco Canella ai collaboratori che a gennaio, grazie alla loro prontezza di spirito e all'utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico, sono riusciti a salvare la vita a due clienti colpiti da arresto cardiaco mentre facevano la spesa. I due episodi sono accaduti, rispettivamente il 5 gennaio scorso a Selvazzano Dentro nel negozio in via Scapacchiò e il 27 gennaio a Treviso, nell’Alì di via don Milani.

I fatti

In un normale momento di vita quotidiana, come quello della spesa, il cuore di due clienti dei supermercati Alì si è fermato. Determinante in entrambi i casi la presenza del defibrillatore semiautomatico in punto vendita e la capacità di gestirlo in situazioni di emergenza. Le statistiche fornite da Croce Rossa Italiana dicono che gli arresti cardiocircolatori (Acc) in media nel 2022 sono stati 3 al giorno in provincia di Padova e 2,5 in provincia di Treviso. Secondo i dati della Fondazione Veronesi, nel 2022 sono oltre 60 mila le persone colpite da arresto cardiaco in Italia. L'80% dei casi avviene lontano da ospedali e luoghi di cura. Questo rende più complesso l'intervento ed importante che vi sia personale formato per le manovre rianimatorie di primo soccorso e l'abilitazione all'utilizzo del Dae.

Canella

«Un sincero grazie ai miei collaboratori che con questo gesto hanno portato alla massima espressione i nostri valori e il nostro impegno quotidiano che è quello di migliorare la vita alle persone» esordisce Francesco Canella, presidente dei Supermercati Alì, consegnando le lettere di encomio ai suoi cinque collaboratori: sono Alberto Toniolo, Andrea Giusto, Pastò Marco, Lorenzo Spizzotin e Gianluca Toffolo. Premiati anche l’Assistente Capo di Polizia di Padova Diego De Santis e l’addetto alla Sicurezza di Treviso, Alessandro delle Cave. «Ai nostri collaboratori va tutta la mia stima e la stima di tutta l’azienda che rappresento. - interviene Gianni Canella, icepresidente dei Supermercati Alì -. Da sempre ci impegniamo a migliorare la vita delle persone attraverso l’offerta di prodotti sicuri e di qualità. Tempo fa abbiamo pensato a come tutelarla. Nel 2015 abbiamo deciso di rendere ancora più sicuri i nostri ambienti installando defibrillatori semiautomatici in tutti i nostri supermercati, come anche la sede direzionale, il magazzino attiguo di via Olanda, il Magazzino della Spesa Online di Noventana e il magazzino di via Svezia, qui a Padova. Questi fatti di cronaca ci ripagano di tutto lo sforzo fatto per la dotazione dell’azienda di 121 defibrillatori e per l’abilitazione di 454 collaboratori all’uso del defibrillatore semiautomatico, seguiti da Croce Rossa Italiana-Comitato di Padova in un percorso di aggiornamento continuo. Penso non ci sia gioia più grande di quella che si prova nel salvare la vita ad una persona».

Croce Rossa

«Salvare vite in tutte le sue declinazioni è il mandato della Croce Rossa - evidenzia in una nota il dottor Giampietro Rupolo, presidente del Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana - Basilari la formazione e l'aggiornamento dei volontari ed altrettanto dei laici. Come dimostrato in questi casi, il corretto operato ha permesso di salvare vite. Essenziale la sensibilità degli imprenditori nella formazione dei collaboratori. Quello di Alì SpA è un esempio da seguire ed è una collaborazione importante con il Comitato di Padova sempre attento alle esigenze della collettività».