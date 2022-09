Premiati i dipendenti che vanno a lavoro in bici, a piedi o condividendo l'auto

Incentivi tangibili a percorrere i tragitti casa-lavoro a bici, a piedi, o condividendo l’auto con altri colleghi. I dipendenti del gruppo Breton, azienda trevigiana specializzata nella progettazione e produzione di macchine e impianti industriali per la lavorazione di pietra naturale, ceramica, metalli e nello sviluppo di impianti per la pietra composita, dal 5 settembre potranno iniziare a certificare i propri itinerari casa-lavoro in modalità sostenibile, ottenendo in cambio di premi. «Breton ha scelto di incentivare il carpooling, cioè il sistema di condivisione dei veicoli, per promuovere sinergie tra persone e luoghi, riducendo il traffico e di conseguenza l’inquinamento e valorizzando al contempo anche i percorsi in bici e a piedi, considerando che la maggior parte dei collaboratori risiede in un raggio medio di 10-15 km», comunica Michela Perin, HR Director. «Questo progetto, che coinvolge direttamente la community dei collaboratori - aggiunge Giulia Tonietto responsabile dei progetti formativi rivolti ai dipendenti- è uno dei diversi investimenti su cui Breton è impegnata sul fronte della gestione ambientale, a cui viene dedicato un report annuale».

Saranno in particolare i circa 900 dipendenti operativi nel quartier generale di Breton Castello di Godego e nella sede dell’azienda Lapitec di Vedelago a poter usufruire gratuitamente del servizio che il gruppo Breton ha scelto di finanziare. «Abbiamo scelto come partner Jojob Real Time Carpooling: i collaboratori potranno scaricare gratuitamente l’App sul proprio telefono, per certificare i percorsi effettuati a piedi, in bici o tramite condivisione dell’automobile, visualizzando e monitorando il proprio contributo all’ambiente in termini di CO2 non emessa in atmosfera». Per ogni tratta casa-lavoro certificata in bici, a piedi, o in carpooling (per un massimo di due tratte al giorno) i dipendenti otterranno 50 centesimi tramite cashback, accumulando crediti che potranno essere usati per l’acquisto di buoni regalo». In particolare, per chi sceglierà l’auto condivisa, tramite l’App i dipendenti potranno scegliere se essere autista, passeggero o entrambi, accettando le richieste di passaggio o prenotando i propri viaggi in carpooling. In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2022 (dal 16 al 22 settembre) per promuovere la sostenibilità all’insegna dello slogan “Migliori Connessioni”, in Breton sono previsti interventi di formazione/informazione, in programma il 15 e 16 settembre, per chi avesse dubbi o curiosità sull’utilizzo dell’App.