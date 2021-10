Dipendenza da videogiochi e social, dall'Ulss un servizio di consulenza per ragazzi

Il Dipartimento per le Dipendenze dell’Ulss 2, all’interno delle azioni previste dal Piano Operativo Regionale per il Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, avvia “S-COLLEGATI”, un servizio di consulenza gratuito e ad accesso diretto, rivolto a ragazzi e ragazze adolescenti con comportamenti disfunzionali legati alle nuove tecnologie e, in particolare, alla dipendenza da videogiochi, internet e social network.

Il servizio sarà operativo in quattro sedi, distribuite nei tre Distretti, in modo da facilitare l’accesso. Potranno farvi riferimento, oltre ai ragazzi, anche le famiglie per valutazioni e sostegno rispetto ad abitudini comportamentali disfunzionali, spesso connesse al ritiro sociale e a marcate difficoltà relazionali. Gli sportelli saranno aperti, da martedì 2 novembre, in fasce orarie che ne faciliteranno l’accesso. Il servizio sarà gestito da psicologi esperti che svolgeranno attività di aggancio, consulenza e valutazione garantendo un supporto psicoeducativo alla famiglia. Il progetto è realizzato attraverso una stretta collaborazione fra servizio pubblico e privato sociale accreditato (Comunità Giovanile Onlus, Sonda Società Cooperativa Sociale Onlus e Piccola Comunità - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Impresa Sociale) che gestirà le aperture degli sportelli con personale esperto.

“Con questo nuovo servizio – sottolinea Marcello Mazzo, direttore del Ser.D. – andremo a dare una risposta sistematica a nuovi bisogni emergenti. Finora la presa in carico di questa tipologia di utenti è avvenuta attraverso i servizi esistenti con un approccio non dedicato, offrendo consulenze occasionali su richiesta. Gli interventi finora svolti sono state poche unità, prevalentemente a favore dei genitori preoccupati del tempo che i loro figli trascorrono in rete. Il primo intervento che viene offerto è di riorganizzazione delle abitudini educative del figlio, ben consapevoli che la rete non ha solo una valenza negativa ma è l’utilizzo che ne facciamo che può rivelarsi problematico”.

SPORTELLI LUOGO GIORNO ORARI CASTELFRANCO VENETO Via Garibaldi 25/A (vicino Teatro Accademico) MARTEDI' 16:00 - 20:00 VENERDI' 16:00 - 20:00 MONTEBELLUNA Casa del Volontariato via Mattiello n° 4 LUNEDI' 16:00 -20:00 GIOVEDI' 16:00 -20:00 CONEGLIANO Comunità Giovanile Via Ortigara 131 - Parè LUNEDI' 9:00 - 13:00 GIOVEDI' 14:00 - 20:00 SABATO 12:00 - 18:00 TREVISO Emporio Beato Erico via del Bagattino 2 LUNEDI' 11:00 - 18:00 MERCOLEDI' 11:00 - 18:00

PER INFO E APPUNTAMENTI:

Parè di Conegliano, Comunità Giovanile - via Ortigara 131 – cell 351 7936575

Treviso, Emporio Beato Erico - via del Bagattino 2 - cell 353 4204911

Castelfranco Veneto - via Garibaldi 25/A - cell 371 3523485

Montebelluna, Casa del Volontariato - via Mattiello 4 - cell 345 5405935