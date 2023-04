Treviso Calcio sogna promozione in Serie D: GUARDA LA DIRETTA

Domenica fondamentale per la storia del Treviso Calcio. Con una vittoria sul campo del Liapiave la squadra allenata da mister Enrico Cunico potrebbe conquistare una storica promozione in Serie D dove i trevigiani mancano da dieci anni. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 15.30 allo stadio "Giol" di San Polo di Piave. Sarà la penultima giornata del Girone B di Eccellenza Veneta. Si temono possibili scontri tra tifosi, l'attenzione dunque è massima.

Il match in diretta