Scoperta una discarica a cielo aperto a Covolo: «Chi lo ha fatto è un animale»

«Ciò che è accaduto venerdì mattina è incredibile. Nella notte, infatti, qualcuno ha scambiato le campagne di Covolo per una discarica a cielo aperto. Ricevuta la segnalazione ci siamo però mossi immediatamente. Grazie dunque ai tecnici comunali, alla polizia locale e a Contarina che entro la giornata di sabato rimuoverà i rifiuti, alcuni persino speciali e che necessitano di un trattamento specifico». A dirlo è Fabio Maggio, consigliere comunale a Pederobba.

«La nostra attenzione rimane alta ma chiediamo l’aiuto di tutti i cittadini per individuare i responsabili, tutti, di questo scempio ed anche di quelli minori per entità ma ugualmente odiosi. Questi animali a Pederobba devono sapere che non avranno quartiere. Ripuliremo ogni centimetro che lorderanno con la loro inciviltà, devono solo sperare di non farsi beccare. Ma noi abbiamo la memoria lunga. Infine, ricordo a tutti che è attivo il Numero Verde Ambiente cui segnalare gli sversamenti illegali».

«Si stanno verificando sconcertanti e sistematici abbandoni di rifiuti sul nostro territorio. Faccio un accorato appello al senso civico di tutti i concittadini affinché si riesca a risalire agli autori di questi infami gesti che devono cessare immediatamente. E’ vergognoso che nel nostro paese pare ci sia chi, addirittura con dei camion, abbia l'ardire di azionare il ribaltabile e riversare rifiuti nei giardini e nei campi altrui seppure ci siano i centri di raccolta a disposizione di tutti! Aiutateci a combattere questi gesti incivili, operati magari anche da non residenti. Attendiamo preziose segnalazioni da parte di ciascuno di voi» conclude il sindaco Marco Turato.

