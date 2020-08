Discarica abusiva in mezzo al verde, caccia ai responsabili

«Sono schifato», con queste parole il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, ha segnalato ai suoi concittadini l'incredibile ritrovamento di un'enorme discarica abusiva nell'area verde tra via Cal Monda e via Toti Dal Monte.

Come raccontato dal primo cittadino del paese su Facebook, tutto è iniziato sabato 8 agosto dalla segnalazione di una pievigina che, durante una camminata, si è trovata davanti alla montagna di rifiuti abbandonati nei giorni scorsi. Immediata la segnalazione alle autorità: dagli scatoloni al materiale edile di scarto, un vero scempio per la zona soggetta anche a vincolo ambientale. L'appello del sindaco Soldan ai concittadini è stato subito quello di chiamare a raccolta chi, nei giorni scorsi, era passato in zona o aveva notato qualche movimento o persona sospetta nella zona. «Se riusciremo a individuare i responsabili - afferma Soldan - non saranno semplicemente multati ma denunciati penalmente per discarica abusiva in area di vincolo ambientale. Questi atteggiamenti sono inaccettabili, chi ha delle informazioni o visto qualcosa contatti la polizia locale del comune di Pieve di Soligo».