Discoteche chiuse: «Supersonic, Diamantik e Melody non riapriranno»

Per il mondo dei locali notturni in provincia di Treviso sembra essere arrivata la fine di un'epoca: la Supersonic Music Arena a San Biagio di Callalta, il Diamantik di Gaiarine e il Melody a Castelfranco Veneto non riapriranno i battenti nei prossimi mesi anche in caso di un'eventuale riapertura nazionale delle discoteche da parte del Governo.

Ad annunciaralo a "Il Gazzettino di Treviso" è Renzo Venerandi, presidente del Silb, il sindacato dei locali da ballo. I locali notturni di tutta Italia stanno vivendo una crisi senza precedenti con restrizioni e chiusure in vigore da più di un anno e mezzo. Impossibile resistere per molti gestori. Alla Supersonic Music Arena il Comune di San Biagio di Callalta ha chiesto un intervento sulla sicurezza da svolgere nei prossimi mesi. Il Diamantik di Gaiarine andrà invece verso una probabile riconversione da discoteca a centro sportivo e benessere, sfruttando la grande superficie del locale. Problemi di affitto, invece, per il Melody di Castelfranco Veneto. La Marca sembra quindi destinata a perdere tre sale da ballo che hanno fatto la storia recente della vita notturna in provincia. L'amarezza è tanta, sia da parte dei gestori che dei tantissimi clienti che affollavano le tre discoteche. Finita l'estate in provincia di Treviso alcuni gestori si sono organizzati riaprendo nei weekend con cene accompagnate da musica e spettacoli di intrattenimento, senza però la possibilità per gli avventori di ballare: è il caso dell'Odissea a Spresiano o del club Casa di caccia a Monastier, solo per citarne due tra i più noti. Troppo poco però per tornare ai fasti di un tempo. In molti attendono il via libera del Governo ma per ora la fine della restrizioni al ballo nei locali resta solo un miraggio.