Disegnatore autocad per azienda di riqualificazione energetica

RUN4JOB - SOCIETA’ DI RICERCA, SELEZIONE ED HEAD HUNTING seleziona per azienda di riqualificazione energetica. DISEGNATORE AUTOCAD (DGA250322) Missione: Il candidato sarà inserito in un'importante azienda della zona e si occuperà di progettazione edilizia con l'utilizzo di autocad. Requisiti: Ottima conoscenza di Autocad Buone capacità relazionali e di problem solving. Sede di lavoro: Conegliano (TV) Si prega di visionare il sito per prendere atto dell’informativa ai sensi e per gli effetti del RU 679/2016 e Dlgs 101/2018, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. RUN4JOB S.r.l. è una Agenzia per il Lavoro autorizzata dall’ANPAL Prot. n. 0000140 del 15-11-2018.