Manca la corrente elettrica: distretto sanitario costretto a chiudere

Nella giornata di lunedì 18 luglio la sede del distretto sanitario a Motta di Livenza resterà chiusa al pubblico per cause indipendenti dalla volontà dell'Ulss 2. La chiusura è dovuta all’impossibilità di garantire servizi e visite in programma per un'interruzione nella fornitura di energia elettrica da parte dell’Enel. L'azienda sanitaria si scusa fin d'ora con i cittadini per i possibili disagi.