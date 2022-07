Il distributore di benzina parla in dialetto: «Sta tento, tira fora a carta»

Fare il pieno di benzina non è mai stato così "local": da alcuni giorni, in tutta Italia, circa 1.700 distributori del gruppo Eni consentono agli automobilisti di rifornirsi seguendo le indicazioni per il pagamento in dialetto.

"Tira fora a carta, scrivi el codice e schicia el tasto verde. Operasion in corso, speta 'na sciantina" sono solo alcune delle divertentissime indicazioni che la voce automatica dà agli automobilisti prima del rifornimento. Un'idea che, in pochi giorni, è diventata virale con decine di video pubblicati sui social. A Treviso e provincia i distributori Eni con questo tipo di servizio sono circa una ventina: quattro a Treviso (in Viale Felissent, lungo la Noalese, sul Terraglio e in Via IV Novembre), tre a Castelfranco Veneto (Borgo Treviso, Borgo Padova e Circonvallazione Est), due a Montebelluna e a Crocetta del Montello. Gli altri sono sparsi in vari comuni della provincia tra Vittorio Veneto, San Biagio di Callalta, Conegliano, Villorba e Mogliano Veneto. Una novità che potrebbe presto essere imitata anche da altri distributori in zona.