Due giorni con le api, appuntamento nel parco di Casa dei mezzadri

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con "Do dì co e ave" (Due giorni con le api), manifestazione che si svolgerà l'8 e 9 ottobre nel Parco del giardino della Casa dei mezzadri a Paderno di Ponzano Veneto.

La manifestazione vedrà la presenza di numerosi apicoltori e produttori di miele provenienti dal trevigiano e dalla pedemontana che esporranno i loro prodotti di qualità. Saranno due giorni all'insegna del tema della tutela delle api e del patrimonio apistico, messo a dura prova anche dalla recente e prolungata siccità, nel corso dei quali vi sarà l'occasione di partecipare gratuitamente al convegno sul tema “Proteggiamo le api italiane”, che si svolgerà nel Salone del Palio con relatori Antonio Felicioli, biologo, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa e Paolo Fontana, entomologo, ricercatore presso la Fondazione Edmund Mach di Trento e presidente di World Biodiversity Association. Ci saranno da gustare specialità di street food con intrattenimenti musicali e, per i più piccoli, verranno allestiti dei laboratori dimostrativi nel parco per far vedere dal vivo come si ottengono prodotti quali ad esempio la cera, ma anche altri sul tema.

Il commento

«In rappresentanza del Comune - commenta il vicesindaco Michele Favaro - desidero ringraziare tutte le associazioni che stanno collaborando per la buona riuscita dell'evento, in particolare l'Apat provinciale e la locale pro loco. Colgo l'occasione, aggiunge, per ringraziare anche tutte le associazioni del Comune che con il loro impegno e la loro attività si prodigano tutto l'anno per la buona riuscita di molte manifestazioni, sagre ma non solo, che contribuiscono a far trascorrere ai cittadini alcune giornate e serate in un clima di spensieratezza e di divertimento».