Montebelluna, domenica ecologica a tutto sport con Aldo Serena

Avrà come tema conduttore lo sport, la terza domenica ecologica della stagione 2022/2023 promossa dall’amministrazione comunale in attuazione delle disposizioni europee e delle indicazioni regionali volt a favorire il contenimento delle emissioni in atmosfera e promuovere una cultura ecologica.

Come sempre, la giornata ecologica sarà accompagna da una ricca programmazione di eventi ed iniziative in centro pensata per promuovere lo spirito ecologico e mantenere viva la Città e messa a punto grazie alla collaborazione tra l’Assessorato all’Ecologia, quello alla Cultura, ai Lavori Pubblici, al Turismo, al Patrimonio/Bilancio e allo Sport. Per domenica 26 marzo è previsto un palinsesto tutto centrato sulle iniziative sportive che vedrà il suo clou con la seconda edizione del Memorial Marco Montagner, Organizzata dal Comitato Festeggiamenti di Posmon “Il Pozzo” in ricordo del giovane montebellunese scomparso improvvisamente 4 anni fa. Parteciperà alla mattinata come testimonial anche Aldo Serena.

Divieti

Si ricorda che con il nuovo anno viene anche ristretta l’area NO SMOG, dove cioè è vietata la divieta la circolazione delle autovetture di categoria M, N, L (dai ciclomotori fino ai veicoli per il trasporto di persone e merci) con esclusione dei veicoli elettrici. Essa interesserà solo il centro perimetrato all’interno dell’anello viabilistico (via Sansovino, via Roma, via Pastro, via Dalmazia, via Serena, Corso Mazzini, via Bertolini).

Modifiche al traffico

Divieto di sosta con rimozione forzata per la durata della Domenica ecologica in piazza Marconi e nell’area di Corso Mazzini compresa tra via Roma/Pastro e via Partigiani/Cavour. Traffico sospeso anche per il Memorial Montagner in via Foresto (nel tratto da via Norma Cossetto a via Monte Calmoreggio e in via Santa Maria in colle tratto da via Canova a corso Mazzini dalle ore 9 alle 13. Sospensione momentanea del traffico, infine, anche dalle ore 9 alle 13, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti lungo i percorsi del Memorial Montagner.

Il programma

CERIMONIA DI APERTURA

Alle 9 in Piazza Dall’Armi di fronte alla sede Istituto di credito alla presenza delle autorità e di Monica Chittò, moglie di Marco Montagner, sarà dato il via al 2° Memorial Marco Montagner.

2° MEMORIAL MARCO MONTAGNER

Organizzata dal Comitato Festeggiamenti di Posmon “Il Pozzo” con il patrocinio del Comune di Montebelluna.

CORSA O CAMMINATA NON COMPETITIVA DA 5 E 10 KM

Partenza alle 9.30 e arrivo dal Municipio di Montebelluna in Corso Mazzini. Il ricavato della corsa sarà devoluto all’Associazione Amici del Cuore di Montebelluna. Partecipano anche gli atleti di Sporlife. Al termine della corsa, premiazioni in centro.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Dalle 9 alle 17.30 in piazza Marconi sei associazioni sportive locali incontreranno curiosi e non solo per presentare la propria attività (sono: Asd "Il Grillo", Ssd Montenuoto, Asd Air Ballet, Asd Desperados Country Friends, Asd Montebelluna Volley e Asd Punto Fermo).

ASSOCIAZIONI CINOFILE

Dalle 9 alle 17.30 in piazza Negrelli tre associazioni cinofile alla mattina incontreranno gli interessati presso lo stand e al pomeriggio eseguono esibizioni (Indian Dog, Happyland Dog e Luni e Le Tose).

ESPOSIZIONE BICI ELETTRICHE

Dalle 9 alle 17.30 sul Sedese Presenti 5 stand espositivi di ebike e altri mezzi elettrici.

SIMULATORI DI GUIDA

Dalle 9 alle 17.30 sull’area pedonalizzata di Corso Mazzini. Presenza di due simulatori di guida statici, a cura dell’associazione sportiva dilettantistica Etabeta Race Asd dedicati alla pratica della guida simulata.

SPETTACOLO VIAGGIANTE

Dalle 9 alle 17.30 in piazza D’Annunzio per i più piccoli, presenti due attrazioni dello spettacolo viaggiante.

AREA GIOCO

Dalle 14.30 alle 17.30 in Corso Mazzini area gioco e animazione con truccabimbi.