Domenica ecologica, blocco del traffico a Catena di Villorba

Domenica 19 marzo doppio appuntamento con le iniziative per la tutela dell’ambiente promosse dal Comune di Villorba. La prima prevede il blocco del traffico a Catena dalle ore 10.30 alle 18.30 in via Marconi nel tratto compreso tra via Montegrappa e via Postioma, in via Bocia del 24, via Perer, via Pinarello e in via Talpon per i mezzi in entrata da via Postioma. Nell’ordinanza pubblicata nel sito comunale è indicato che il blocco del traffico è previsto per tutti i mezzi con motori endotermici e ibridi, mentre potranno circolare i veicoli completamente elettrici e quelli cui è ammessa la deroga ed indicati nella stessa ordinanza.

La seconda iniziativa è la tradizionale Giornata ecologica villorbese la cui intenzione è quella di coinvolgere cittadini ed associazioni per la raccolta rifiuti e la pulizia del territorio. Chi volesse partecipare può iscriversi lo stesso giorno dalle ore 8.45 alle ore 9.15 in Piazza Umberto I, sempre a Carità. L'attività di volontariato ecologico terminerà a mezzogiorno. Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 0422 6179520 (ufficio ecologia) fino a venerdì dalle ore 9 alle 12. In caso di maltempo la giornata ecologica verrà rinviata al 26 marzo.