Domenica ecologica a Fontane di Villorba: stop alle auto

Domenica 15 gennaio, a Fontane di Villorba, ci sarà il blocco del traffico dalle ore 10.30 alle 18 nell’area compresa tra via Trieste, via Po e via Astico. Inoltre dalle ore 10:30 il gruppo Scout sarà coinvolto nella pulizia dei parchi di via Po, via Fontane e delle adiacenti piste ciclabili. Nell’ordinanza pubblicata nel sito comunale è indicato che il blocco del traffico è previsto per tutti i mezzi con motori endotermici e ibridi, mentre potranno circolare i veicoli completamente elettrici e quelli cui è ammessa la deroga.

La domenica ecologica di Fontane è la terza delle sette giornate “verdi” villorbesi destinate a sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali e a coinvolgerli per la cura del bene pubblico e all’abbattimento delle emissioni. Il filo conduttore delle domeniche ecologiche è caratterizzato dalla parziale chiusura del traffico (segnalata sempre sul posto) e una grande attenzione alla cura del territorio. Le prossime giornate ecologiche sono previste: il 12 febbraio a Catena, dove verrà organizzata la pulizia dei parchi di via Perer e via Bocia del ’24 senza dimenticare i piazzali del Palaverde e quelli della scuola primaria; il 5 marzo a Lancenigo e, sempre con gli Scout, l’attenzione sarà rivolta a via Galanti e ai parchi di via Gorizia e via Chiesa; il 19 marzo (il 26 marzo in caso di maltempo) è prevista la classica giornata ecologica che coinvolgerà tutto il territorio comunale. In questa occasione la pulizia delle aree verdi vedrà il coinvolgimento di associazioni villorbesi. Le ultime due giornate ecologiche sono a calendario il 16 aprile e il 14 maggio. Entrambe prevedono attività di sensibilizzazione sulle diverse cause dall’inquinamento e sui comportamenti idonei a contrastarle. Inoltre, desiderando promuovere la mobilità dolce, saranno organizzate delle “biciclettate” sulla rete di piste ciclabili che attraversano e congiungono le diverse frazioni del territorio comunale.