Domenica ecologica, scatta il blocco del traffico a Lancenigo

Blocco del traffico, domenica 5 marzo, a Lancenigo: dalle ore 9.30 alle 17.30 in corrispondenza degli incroci di via Piave con via Galanti, via Chiesa di Lancenigo, via Udine, via Venezia, via Gorizia, via Vittorio Veneto e Via Fagarè con Via Galanti non si potrà circolare, come stabilito dall’ordinanza pubblicata nel sito internet del Comune. Il blocco del traffico è previsto per tutti i mezzi con motori endotermici e ibridi, mentre potranno circolare i veicoli completamente elettrici e quelli per i quali, nella stessa ordinanza, è ammessa la deroga.

La domenica ecologica di Lancenigo è la quinta delle giornate “verdi” villorbesi destinate a sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali e a coinvolgerli per la cura del bene pubblico e all’abbattimento delle emissioni. A Lancenigo la cura dei parchi di via Galanti, di via Gorizia e via Chiesa sarà compiuta dalle 9:30 alle 10:30 dai bambini e ragazzi dell'A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi della collaborazione Lancenigo - Catena), cioè bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.Il 19 marzo (il 26 marzo in caso di maltempo) è prevista invece la classica giornata ecologica che coinvolgerà le associazioni villorbesi in tutto il territorio comunale.