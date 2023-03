Moohrun e domenica ecologica a Treviso: tutte le modifiche alla viabilità

Domenica 5 marzo si terrà la settima Moohrun, corsa a scopo benefico organizzata da “La Butto in Vacca”. Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, che si terrà durante la “Giornata Ecologica”, ci saranno alcune modifiche alla viabilità.

Dove parcheggiare

Sarà interdetta la circolazione alle auto dalle ore 9 alle 18 nella zona dentro Mura. Per rendere agevole l’accesso verrà predisposta apposita cartellonistica stradale e info-grafiche sui pannelli a messaggio variabile lungo le principali vie d’accesso a Treviso. In particolare, la sosta è consigliata nelle seguenti aree: Cittadella delle Istituzioni (1280 stalli, 10 minuti a piedi dal centro storico), via Lanceri di Novara (300 stalli, 5 minuti), Park Pattinodromo, 380 stalli, 2 minuti), Lungo Mura Porta S. Tomaso (100 stalli, 2 minuti), Park Foro Boario (800 stalli, 8 minuti), Park Dal Negro (550 stalli 2 minuti), Cavalcavia stazione (60 stalli, 5 minuti), Metropark Stazione (400 stalli, 5 minuti) , Miani Park (400 stalli, 8 minuti), Condominio Appiani (100 stalli, 10 minuti).

Deroghe

Potranno circolare in deroga i veicoli dei residenti o domiciliati nell'area dentro Mura o diretti in un’autorimessa sita nell'area dentro Mura; i veicoli a motore elettrico o ibrido (motore termico/elettrico) purché funzionati a motore elettrico; veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a Gpl o gas metano, purché in modalità Gpl o Metano; i veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno; i veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie; i veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati in luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di autocertificazione; i veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; i veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità.

Moohrun

In occasione della Moohrun, dalle ore 14 del 4 marzo alle 18 del 5 marzo sarà istituito il divieto di sosta su Viale d’Alviano con rimozione coatta dei mezzi. Dalle ore 9 e fino a cessate esigenze di domenica 5 marzo la circolazione veicolare sulle vie e strade interessate dal passaggio della manifestazione (che si svolgerà Dentro Mura) potrà essere sospesa per consentire il passaggio in sicurezza dei partecipanti.