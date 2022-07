Domenica la Granfondo Pinarello, ecco tutte le modifiche alla viabilità

Domenica 10 luglio è in programma la 25^ edizione della Granfondo Pinarello, manifestazione ciclistica con partenza (alle ore 7) e arrivo a Borgo Mazzini. Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Divieto di Sosta. Dalle ore 8 dell?8 luglio alle 21 del 10 luglio sarà vietata la sosta con rimozione coatta su Piazza Matteotti per l?allestimento di una tensostruttura; vietata la sosta anche dalle ore 14 del 9 luglio alle ore 21 del giorno 10 luglio su piazzale Burchiellati; dalle 00 alle 21 del 10 luglio, invece, su Borgo Mazzini, Borgo Cavalli, via Casa di Ricovero, viale Terza Armata, piazzale Burchiellati, via Manzoni, via G. Emiliani, via Stangade.

Divieto di transito. Inoltre, verrà istituito il divieto di transito per tutti gli autoveicoli: dalle ore 3 del giorno 10 luglio fino a cessate esigenze su viale Burchiellati, piazzale Burchiellati, Borgo Mazzini, Borgo Cavalli, viale Terza Armata, via Manzoni, via Case di Ricovero, via Emiliani, via Stangade, via Commenda, via Santa Chiara, via S. Caterina, via Sant?Agostino; durante la fase di partenza della corsa non si potrà circolare in uscita da varco Manzoni dalle ore 6.30 e fino a cessate esigenze e su viale Fratelli Cairoli nel tratto compreso tra porta San Tomaso e porta Manzoni.

Il transito dei cicli partecipanti alla gara sarà consentito in senso contrario nella direzione porta Manzoni e porta San Tomaso. Eventuali ulteriori deviazioni o interruzioni al traffico veicolare sulle vie affluenti al percorso della gara saranno indicate e preavvertite in loco dalla Polizia Locale.