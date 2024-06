Addio a Monsignor Tomè, sacerdote per 70 anni: montagna e ciclismo le sue passioni

Si è spento all'età di 96 anni Monsignor Domenico Tomè: sabato 8 giugno il sacerdote è mancato dopo un breve ricovero all'ospedale di Pordenone. Una notizia che ha segnato la diocesi di Vittorio Veneto a cui Tomè era stato sempre molto legato.

Originario di Gorgo al Monticano, aveva vissuto a Francenigo: ordinato sacerdote nel 1951, nel '65 si era trasferito in Germania per aiutare spiritualmente i migranti italiani. Monsignor Tomè ha vissuto all'estero per 30 anni prima di fare ritorno in Italia, venendo nominato amministratore del seminario di Vittorio Veneto per 12 anni. Dal 1992 ha trascorso gli ultimi anni di sacerdozio a San Michele di Sacile dove era stato collaboratore parrocchiale fino al 2014 con lo storico Don Olindo Maso e fino a 3 anni fa con l'attuale parroco Don Fabrizio Mariani. Viveva a San Giovanni del Tempio dove ha trascorso i suoi ultimi anni di vita in compagnia dell'anziana collaboratrice di sempre, la 92enne Teresa. A piangerlo oggi la nipote Maria Antonietta: uomo mite e buono, Monsignor Tomè amava la montagna, il ciclismo e le camminate. Il funerale sarà celebrato dal Vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo mercoledì 12 giugno, nella chiesa di San Michele a Sacile, alle ore 15.30 sarà celebrato il funerale alla presenza del vescovo Corrado Pizziolo. Dopo la cerimonia don Tomè riposerà poi nel cimitero di Francenigo.