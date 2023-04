Malore nel sonno, funerale laico per l'avvocato Domenico Zanata

Treviso si prepara a dare l'ultimo addio all'ex consigliere comunale Domenico Zanata: l'avvocato cassazionista, 49 anni, aveva perso la vita nella notte tra domenica e lunedì scorso. Un malore improvviso nel sonno lo aveva colto sul divano di casa dopo un'improvvisa febbre alta. Nei giorni scorsi i familiari e il medico curante avevano deciso di posticipare la data dei funerali per chiedere l'autopsia che ha accertato il decesso per malore.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'ultimo addio a Domenico Zanata avverrà con una cerimonia laica, nel rispetto del suo impegno con l'associazione Ginestra e delle sue tante battaglie legali in difesa della laicità dello Stato. A piangerlo ci saranno la compagna Viviana e la figlioletta Emma che quest'anno compie appena 4 anni. La cerimonia sarà celebrata martedì 11 aprile, alle ore 16, presso la Sala del Commiato di Treviso. In tanti arriveranno per dargli l'ultimo saluto: non solo colleghi dell'avvocatura ma anche molti esponenti della politica trevigiana. Zanata era stato consigliere comunale del Pd nel 2013 salvo poi uscire dal partito e fondare con Daniela Zanussi il gruppo "Sinistra Civica", garantendo sempre il supporto all'allora maggioranza guidata dall'ex sindaco Giovanni Manildo.