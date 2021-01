Treviso e Resana in lutto: è mancato don Adriano Toffoli

Ha chiesto di essere sepolto a Resana, il Comune che lo aveva fatto diventare cittadino onorario dopo 22 anni di servizio come parroco. Queste le ultime volontà di don Adriano Toffoli, mancato a 89 anni nella casa di riposo Villa della Magnolie a Monastier.

Una notizia cha ha sollevato grande cordoglio in vari Comuni della diocesi di Treviso. Per ben 15 anni, infatti, don Adriano è stato parroco della chiesa di San Nicolò a Treviso. Lo scorso 20 dicembre aveva celebrato messa, insieme al Vescovo Michele Tomasi, per tutti gli ospiti di Villa delle Magnolie. Originario di Salgareda, aveva iniziato a fare il sacerdote a San Donà di Piave dov'era rimasto per ben 11 anni. I funerali saranno celebrati sabato 16 gennaio nella chiesa di San Nicolò a Treviso alle ore 9.30. La funzione sarà celebrata dal Vescovo.