Treviso piange don Diego Semenzin: storico insegnante del liceo Da Vinci

Diocesi di Treviso in lutto per la scomparsa di don Diego Semenzin: il sacerdote, originario di Volpago del Montello, aveva 87 anni e di recente si era sottoposto ad un intervento ospedaliero nella speranza di alleviare i problemi al cuore di cui soffriva fin da giovane. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si sono però aggravate sempre di più fino al decesso avvenuto mercoledì 6 luglio alla Casa del clero di Treviso.

Don Semenzin è stato un punto di riferimento per tantissimi trevigiani, non solo fedeli ma anche studenti. Ordinato sacerdote il 3 settembre del '61, era stato parroco di Arcade dal 2002 al 2006 e, fino a pochi mesi fa, collaboratore pastorale a Volpago del Montello e Venegazzù. In moltissimi però lo ricordano oggi come insegnante alle scuole medie ma soprattutto al liceo "Da Vinci" di Treviso, dove ha insegnato dal 1968 al 2001 diventando una vera e propria istituzione del liceo trevigiano. L'ultimo saluto a don Semenzin sarà celebrato sabato 9 luglio, alle ore 10, dal Vescovo di Treviso nella chiesa parrocchiale di Volpago del Montello, paese natale di don Semenzin.