Schianto mortale in A27, fissati i funerali di don Gianni Feltrin

La frazione di Fontane si prepara a dare l'ultimo saluto a don Gianni Feltrin, il sacerdote di 78 anni mancato mercoledì 10 novembre in un tragico incidente lungo l'A27.

Lo schianto frontale tra l'auto del sacerdote e una Mercedes che viaggiava in senso opposto, era avvenuto al termine dell'area del cantiere con limite di velocità 80 km/h. L'auto del sacerdote (già due anni fa sfortunato protagonista di un incidente stradale da cui era uscito senza gravi conseguenze) ha sbandato all'improvviso verso sinistra, invadendo la corsia percorsa dalla Mercedes. Violentissimo l'impatto: inutili i soccorsi per il sacerdote. I funerali di don Feltrin saranno celebrati mercoledì 17 novembre, alle ore 15, nel Palateatro di Fontane di Villorba. Il Vescovo di Treviso, Michele Tomasi, ha espresso la sua vicinanza alle sorelle del sacerdote, Severina e Gina, e a tutti i suoi familiari. Parroco di Fontane dal 1998, don Feltrin è stato sacerdote per ben 54 anni. Lascia un ricordo profondissimo nei tanti fedeli che lo avevano conosciuto e che, mercoledì pomeriggio, riempiranno il Palateatro di Fontane per un ultimo, commosso, saluto.