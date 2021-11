Addio a don Giuseppe Querin, guida di molte parrocchie nell'Opitergino

Si è spento nella notte don Giuseppe Querin, sacerdote simbolo per molte parrocchie nella zona di Oderzo e Comuni limitrofi. In molti lo ricordano oggi con stima e affetto. La sua grande passione era viaggiare in Terra Santa, da lui considerata come una seconda casa. Malato da tempo, ha perso la vita all'ospedale Opera Immacolata di Lourdes a Conegliano.

Originario della frazione di Camino, a Oderzo, era nato nel 1939 ed era stato ordinato sacerdote a Pianzano nel 1963. Cappellano a Oderzo, Motta, San Vendemiano e parroco a Villanova di Motta, molti fedeli lo ricordano soprattutto come arciprete a Cessalto e parroco, fino a due anni fa, a Santa Maria di Campagna, suo ultimo incarico. Una lunga carriera ecclesiastica in cui don Giuseppe era stato al servizio anche delle comunità di Ceggia, Santa Giustina e Sant’Anastasio. I funerali sabato 20 novembre, alle ore 10, nel Duomo di Oderzo, alla presenza del Vescovo Corrado Pizziolo che . La sepoltura avverrà invece nel cimitero di Camino.