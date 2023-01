Addio a don Michele Basso, il "sacerdote del mistero"

Monsignor Michele Basso, canonico di San Pietro, è stato trovato senza vita nel suo alloggio in Vaticano, stroncato da un attacco cardiaco che non gli ha lasciato alcuna via di scampo. Aveva 80 anni.

Originario di Vedelago, era stato sacerdote a Nervesa della Battaglia prima del trasferimento in Vaticano. Suo fratello, sacerdote anche lui, aveva prestato servizio presso la diocesi di Belluno-Feltre. In molti ricordano oggi Monsignor Michele Basso per la sua discussa collezione di opere d’arte che, dopo la sua morte, potrebbe riaprire un braccio di ferro diplomatico con gli Stati Uniti. La collezione, infatti, consterebbe di decine e decine di pezzi pregiati, spesso d’antica provenienza. Anni fa le autorità della Santa Sede avevano deciso che tutte le opere di Monsignor Basso fossero "nascoste" in trenta casse ignifughe, chiuse e riposte sotto la cupola di San Pietro. Tra le opere finite sotto inchiesta interna disposta da Papa Francesco, c'è anche una copia risalente agli inizi del Novecento del famosissimo Cratere di Eufronio, il cui originale etrusco risalente al 515 a.C. è conservato nel Museo di Villa Giulia. Quest'opera rischierebbe oggi di riaprire il contenzioso tra Usa e Vaticano. L'opera del cratere, infatti, dopo essere stata trafugata nel 1971, era stata esportata illegalmente negli Stati Uniti e acquistata dal Metropolitan di New York. La copia che fa parte della collezione di Basso rischia di rimettere tutto in discussione perché confuterebbe la data del rinvenimento dell’originale che il museo americano ha dovuto restituire. A Nervesa della Battaglia lascia il ricordo di un sacerdote generoso e pieno di umorismo. I funerali verranno celebrati in Vaticano nei prossimi giorni.