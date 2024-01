Lutto a Refrontolo, è morto monsignor Pietro Varnier

La comunità di Refrontolo piange in queste ore la scomparsa di monsignor Pietro Varnier, parroco del paese per ben 42 anni. Legatissimo all'allora vescovo Albino Luciani, diventato Papa nel 1978, tre anni fa don Pietro aveva contribuito al restauro di parte della casa natale di Giovanni Paolo I, a Canale d'Agordo, donata alla diocesi di Vittorio Veneto.

Come riportato da "L'Azione", Monsignor Varnier ha perso la vita alla Casa Immacolata di Lourdes a Conegliano dove era stato accolto dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Nato nel 1931 a Villa Belvedere di Cordignano, era stato ordinato sacerdote a Vittorio Veneto, in Cattedrale, nel 1956. Vicario cooperatore a Francenigo, Oderzo, Soffratta, San Giacomo di Veglia e assistente spirituale nella casa di riposo di Pieve di Soligo, è stato legatissimo ai fedeli di Refrontolo. Da parroco si era dato molto da fare per ristrutturale l'asilo della parrocchia, la casa della dottrina, il cinema, il campo sportivo, il centro di cultura religiosa, la canonica e la chiesa. A Refrontolo è ricordato anche come uomo di cultura e scrittore: il libro sulla Terra Santa, il libro dell'Albero fiorito, il libro su Refrontolo e moltissimi quaderni che riportano la cronaca dei suoi viaggi. Per il suoi 60 anni di sacerdozio, nel 2017, aveva donato 20mila euro alla sistemazione del centro di cultura religiosa di Refrontolo. Domani, sabato 13 gennaio, il funerale nel Duomo di Pieve di Soligo, sarà celebrato alle ore 15 dal Vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo.