Addio a don Riaudo Paronetto, il sacerdote che amava la musica

Don Riaudo Paronetto, nato a Villorba il 2 gennaio 1935, è mancato all'affetto dei suoi cari mercoledì 2 novembre. Sacerdote simbolo della parrocchia di Quinto di Treviso, aveva coltivato una grandissima passione per la musica, diplomandosi in clarinetto al conservatorio di Padova. Suonare l’organo e insegnare canto sono strate fra le sue passioni più grandi. Tra le sue ultime iniziative la raccolta fondi per il nuovo organo della chiesa di Quinto, non ancora installato. A piangere oggi don Paronetto ci sono il Vescovo Michele, le sorelle Giuseppina e Lidiana, il cognato Vittorio, nipoti, pronipoti e parenti tutti. L'ultimo saluto al sacerdote sarà celebrato lunedì 7 novembre, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Quinto. Dopo la cerimonia la salma sarà portata nel cimitero di Villorba.

La vita

Ordinato sacerdote il 3 settembre 1967 a 32 anni, il suo servizio si è svolto prima a Lancenigo, poi a Quinto, e in seguito in seminario come vicerettore, per un anno. Inviato a Fonte Alto per 10 anni, è diventato parroco per la prima volta a Castelcucco. Il 19 marzo 1988 gli viene affidata la parrocchia di Sala d’Istrana e qualche anno dopo, nel 2002, anche quella di Pezzan. In queste due comunità svolge la maggior parte del suo ministero di parroco che si conclude nel 2010 a 75 anni. Gli ultimi anni li trascorre a Quinto, dov'era stato chiamato come collaboratore della parrocchia. Qui vive felicemente gli ultimi 12 anni di ministero, continuando a donare la propria vita nei diversi servizi che gli sono richiesti, soprattutto nelle visite agli anziani, nella disponibilità alle confessioni e nella celebrazione dell’Eucaristia, vivendo anche molte relazioni nella gratuità che gli hanno permesso di costruire numerose e significative amicizie. Il 2 ottobre 2022 nella chiesa di San Cassiano la sua ultima messa domenicale. Nei giorni successivi, diversi problemi di salute vecchi e nuovi lo hanno portato rapidamente alla conclusione del suo cammino di vita all'alba del 2 novembre dopo un breve ricovero all’ospedale Ca' Foncello.

Le ultime parole

«Vorrei che restasse a mio ricordo di uomo, di cristiano e di sacerdote il versetto del salmo 46 che è stato la gioia di tutta la mia vita di sacerdote: "Cantate inni a Dio, cantate inni; cantate inni al nostro re, cantate inni; perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte". Tutta la mia vita, fin da bambino piccolo è stata un canto di gioia e di lode al Signore e alla Madre di Dio e Madre nostra e spero di continuare a cantare in eterno».