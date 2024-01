Donatella Rettore, flashmob con gli animalisti davanti al circo di Castelfranco

Sabato mattina, 20 gennaio, una delegazione di Lav Treviso insieme a Donatella Rettore, ha realizzato un flashmob a Castelfranco Veneto vicino al luogo dell’attendamento del circo Universal, lo stesso diventato oggetto di particolare attenzione in quanto, come già recentemente riscontrato a Villorba e a Bassano del Grappa, tra i vari animali esotici al suo seguito, ha un’elefantessa di 50 anni, sola, senza nessun altro esemplare della sua specie. Come già precisato in un comunicato dalla Lav Bassano, che aveva chiesto al comune, inutilmente, il rifiuto all’attendamento del circo.

«Lav Treviso fa presente - spiega Mara Garbuio, portavoce della sede locale - che questo circo non rispetta quanto determinato dalla sentenza del Tar della Lombardia, che a giugno 2023 aveva respinto il ricorso presentato a gennaio dal 2023 dal circo Madagascar contro il regolamento del Comune di Milano sul benessere animale. Il regolamento in questione, basato sulle linee guida Cites (la convenzione internazionale sul commercio delle specie minacciate di estinzione), vieta infatti l’attendamento di circhi che abbiano solo un elefante presso la loro struttura, per incompatibilità etologica con la biologia degli elefanti. Questo circo continua quindi a spostare questa elefantessa e gli altri animali di località in località, in barba a qualsiasi decisione del Tar». Dopo il caso di Villorba, numerosissimi cittadini avevano appoggiato la protesta contro i circhi con animali.

Si avvicina, nel frattempo, la scadenza slittata al 18 agosto 2024, per l’approvazione della legge delega sullo spettacolo n. 106 del 2022, che prevede il “superamento dell’uso di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti”, e proprio per chiedere che sia attuata in tempo, Lav sarà a marzo nelle piazze in tutta Italia, attualizzando così una legge che risale al 1968 che assegnava al circo con animali una funzione sociale. «È il momento di dire per sempre basta agli animali nei circhi - chiude Lav Treviso - ponendo fine a questa grande sofferenza per gli animali e aiutando economicamente la riconversione e il rilancio dei numeri circensi in spettacoli umani. Vogliamo chiamare al nostro fianco quella maggioranza di cittadini che da sempre si dichiara contraria allo sfruttamento degli animali nei circhi, per farla consapevole di questa importante scadenza e della necessità di richiedere al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e al Parlamento, anche ai sensi degli articoli 9 e 50 della Costituzione, di procedere speditamente con l’attuazione della legga».