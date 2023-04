Montebelluna festeggia 150 anni di storia: donati 2mila euro alla Pediatria

1950 euro per la pediatria di Montebelluna, sono quelli donati in sala consiliare a Montebelluna in una semplice cerimonia a cui hanno partecipato il sindaco Adalberto Bordin, gli amministratori comunali, i rappresentanti dell’Ulss 2, quelli del comitato 150 anni e le associazioni Sixteam, Gruppo Alpini di Montebelluna e la Pro Loco.

Quelli donati sono infatti i fondi raccolti nel corso dei festeggiamenti dei 150 anni della nascita della Città di Montebelluna organizzati nel corso del 2022 ed in particolare la “Cena tra sapori e profumi di un tempo. 150 anni a tavola” in piazza ad luglio a cui hanno partecipato oltre 100 persone (800 euro) e alla Festa di Sport con la Maratona dei 150 anni a settembre dove sono stati serviti circa 300 pasti (1150 euro). A ritritare gli assegni, il primario della pediatria Debora Corazzin, il direttore socio-sanitario dell’Ulss 2, Simone Tasso ed il direttore medico di ospedale, Marco Cadamuro Morgante. «I fondi - ha spiegato la dottoressa Corazzin - saranno utilizzati sia per l’acquisto di comode poltrone per le mamme e papà che assistono i più piccoli, sia per attrezzature quali tablet per permettere ai ragazzi di comunicare con l’esterno durante la degenza».