Donato ai bambini de La Nostra Famiglia il ricavato della 47^ Marcia di Primavera

E’ stato un momento coinvolgente ed significativo quello vissuto martedì sera a Conegliano in quanto gli Alpini hanno consegnato 3.900,00 euro a La Nostra Famiglia per le attività di riabilitazione a favore dei bambini con difficoltà. I soci del Gruppo Città ”M.d.A. O. Battistuzzi “ di Conegliano, Gruppo organizzatore e i Gruppi alpini Parè , Maset, Collalbrigo, Ogliano, Pieve di Soligo , Refrontolo, S. Maria e S. Pietro di Feletto e, S.Lucia di Piave e Mareno di Piave si sono dati appuntamento martedì 21 giugno presso l’Associazione La Nostra Famiglia di Costa per consegnare il ricavato della Marcia di Primavera svoltasi il primo maggio scorso. E’ stata questa la marcia della ripresa, dopo lo stop di due anni così finalmente si è tornati a camminare in compagnia, per solidarietà, sulle colline di Conegliano.

Soddisfazione tra i presenti per la buona riuscita dell’evento grazie alla bella giornata di sole, per la partecipazione numerosa, per il clima di festa e solidarietà ma specialmente per la puntuale ed efficace organizzazione da parte degli alpini. Infatti si sono dati appuntamento in 800 per passeggiare sulle colline attorno alla città del Cima ed ora patrimonio dell’umanità che potremmo definire anche la Marcia del Paesaggio. Una partecipazione molto varia fatta di atleti, famiglie, bambini, ragazzi, giovani, volontari e persone con disabilità. L’aria frizzante non ha impedito di scaldare i cuori per una iniziativa di solidarietà. Un plauso va rivolto a tutti gli alpini, in particolare al Gruppo Città, guidati da Silvano Armellin che ha voluto riprendere, dopo una pausa di due anni per la pandemia, questa bella tradizione il capogruppo ha voluto inoltre ringraziare tutti gruppi presenti per il bel messaggio di solidarietà che continuano a dare. Gli alpini sono una certezza, con la loro disponibilità riescono a garantire la positiva riuscita di molte iniziative.