Solidarietà per il Centro disabili Peter Pan: donata una nuova auto per i loro spostamenti

Nella mattinata di giovedì è stata donata al Centro Diurno per persone disabili “Peter Pan” di Treviso una nuova auto a sette posti da parte della ditta Borsoi, concessionaria con sedi a Treviso, Oderzo, Mestre e Musile di Piave. Alla consegna erano presenti oltre al Direttore dei servizi socio sanitari dell'Ulss 2, Franco Moretto, l'Ad della concessionaria Renato Borsoi e Marina Zorzi, Direttore disabilità e non autosufficienza del Distretto Treviso. Con questo gesto la concessionaria Borsoi ha voluto esprimere la vicinanza alla realtà del Centro Diurno portando “un sorriso” regalando un mezzo che rende più agevoli gli spostamenti alle persone che frequentano il “Peter Pan”. «Alla concessionaria Borsoi va il nostro più sentito ringraziamento – commenta il Direttore generale, Francesco Benazzi - unito sicuramente a quello degli utenti, dei loro familiari e tutori. Gli operatori del Centro Diurno “Peter Pan” sono rimasti colpiti dalla generosità del titolare, che ringraziano, e dalla tenacia dei suoi collaboratori nel raggiungimento dell’obiettivo che si erano prefissati».

«É una idea nata prima di Natale 2020 ed è stata realizzata grazie all’entusiasmo di tutta la Borsoi srl - dichiara l'Ad Renato Borsoi - La sfida era quella di raccogliere dalla clientela una somma che l’azienda avrebbe poi raddoppiato per donare una vettura. Abbiamo quindi identificato il Centro Diurno per disabili Peter Pan dopo aver conosciuto la coordinatrice Lucia Zavagno e le persone che ci lavorano con passione e amore. In quell'occasione ci dissero che una Dacia Lodgy a sette posti sarebbe stata perfetta per accompagnare gli ospiti del centro nelle varie attività che il centro organizza nel territorio. A quel punto abbiamo subito iniziato a diffondere l’iniziativa a tutti i nostri clienti e la risposta è stata entusiasmante e coinvolgente visto che alla fine hanno donato circa 350 nostri clienti sia nell’area assistenza che gli acquirenti di vetture nuove e usate, con importi da 1 euro fino a 100 euro. Inoltre, anche i collaboratori hanno donato per questa ottima causa». Il risultato finale di 15mila euro complessivi si è raggiunto grazie al 7% donato dai collaboratori della Borsoi, dal 43% dei clienti ed il 50% da parte dell'azienda. «Siamo molto felici di aver consegnato questa nuovissima Dacia Lodgy al Centro Peter Pan - conclude Renato Borsoi - Ringrazio quindi di cuore tutta la mia squadra che si è impegnata, tutti i nostri clienti, ma soprattutto tutti i gli operatori e gli ospiti del Centro, oltre ovviamente la Ulss 2 Marca Trevigiana per averci dato modo di realizzare questa bellissima attività».