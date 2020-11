Solidarietà per la Regione Veneto: l'Avis dona tre frigoriferi per il plasma

Tre frigoriferi per lo stoccaggio del plasma sono stati acquistati dalla Regione Veneto grazie alla raccolta fondi organizzata dalle Avis provinciali del Veneto e Abvs Belluno, assieme ad Avis regionale, per sostenere le strutture sanitarie in questo difficile momento di emergenza Covid-19. La raccolta era finalizzata all’acquisto di materiale e/o attrezzature necessari per l’emergenza e il rinforzo delle attività, con particolare attenzione ai Centri trasfusionali che giornalmente accolgono i donatori, sostengono i pazienti in cura che hanno bisogno di trasfusioni e intervengono nelle emergenze.

«Con questa iniziativa – ha detto il Presidente della Regione Luca Zaia – Avis si distingue ancora una volta come vera e propria realtà d'eccellenza del Veneto. Gli strumenti legati al plasma sono oggi uno straordinario aiuto per combattere il Covid-19 e curare i malati più gravi, sui quali il plasma donato dai guariti sta avendo effetti molto positivi. Ringrazio il Presidente Brunello e lo prego di estendere ai suoi associati la gratitudine della sanità veneta».

«La nostra sanità sta facendo da mesi uno sforzo enorme nella lotta al Covid 19 – sottolinea il Presidente di Avis regionale, Giorgio Brunello – e anche i donatori e le loro Avis hanno voluto e vogliono sostenerla. Da sempre siamo convinti dell’importanza del lavoro di squadra, Avis c’è e ci sarà per sostenere le donazioni e le iniziative per il bene della collettività».