Silea, la fascia tricolore del primo sindaco donata al Comune dalla nipote

Il sindaco Rossella Cendron e la giunta comunale di Silea hanno ricevuto un’insolita ma significativa donazione: Graziella Viotto, nipote del primo sindaco Giovanni Sartorelli (che fu in carica dal 30 aprile 1945 al 20 ottobre 1946, data in cui si sono tenute le prime elezioni comunali del dopoguerra) ha voluto consegnare al Comune la fascia tricolore utilizzata dal nonno e tre mappe aggiornate al periodo corrispondente al suo mandato elettorale, a testimonianza e in memoria della profonda dedizione dimostrata nei confronti dell’istituzione comunale e del legame affettivo che legava Sartorelli al territorio di Silea. Era 30 aprile 1945 quando la Sezione comunale di Silea del Comitato di Liberazione Nazionale, con voti unanimi, deliberò l’elezione di Sartorelli a nuovo sindaco del libero Comune di Silea. I cimeli ricevuti concorreranno a ricordare Giovanni Sartorelli, al quale l’Amministrazione comunale di Silea già aveva intitolato una via nel 2015: si tratta della strada compresa tra via Nerbon e la rotonda di intersezione con la strada regionale Treviso-Mare.

Il commento

«È stato emozionante ricevere in dono la fascia del primo sindaco di Silea - le parole del sindaco Rossella Cendron - ci ha ricordato quanta strada sia stata fatta da quel primo mandato, ma anche che la dedizione e l’impegno di figure come Sartorelli devono rammentarci sempre la responsabilità e lo spirito di servizio insiti nel nostro ruolo di amministratori».