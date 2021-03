Azienda trevigiana dona all’Ulss 2 un purificatore d’aria

La ditta IdroMondo Srl, di Mauro Pandolfi e Nicola Bin, con sede a Vascon di Carbonera, in occasione dei dieci anni di attività ha donato un purificatore d’aria all’Ulss 2 Marca trevigiana. L’Air purifier, prodotto da una ditta tedesca (la WOLF gmbh di Mainburg) con l’obiettivo di garantire un filtraggio ottimale dell’aria nei locali chiusi, è stato collocato nella sala convegni del Ca’ Foncello.

“Alla ditta IdroMondo va il nostro più sentito ringraziamento per aver voluto pensare a noi in occasione di un traguardo per loro molto importante dal punto di vista professionale – ha sottolineato il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi al momento della consegna della donazione - La vicinanza del Territorio, nelle sue varie espressioni, durante questa pandemia è stata sempre encomiabile. Esprimo, anche a nome di tutti i dipendenti dell’Ulss 2, gratitudine per la sensibilità dimostrata”.