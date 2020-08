Solidarietà e volontariato: donato al Comune un van per il trasporto dei pasti a domicilio

La concessionaria Autosile ha donato un van usato al Comune di Villorba che aveva la necessità di aggiornare la tipologia dei propri mezzi in funzione delle maggior impegno per il servizio consegna dei pasti a domicilio garantita dai volontari di “Vivere Insieme”. “La catena di solidarietà che si è attivata tra il pubblico e il privato per contrastare le conseguenze dell’epidemia da Covid-19 si fa sempre più lunga. Desideriamo quindi ringraziare - hanno detto il vice sindaco Giacinto Bonan e l’assessore al sociale Francesco Soligo - l’Autosile per il mezzo donato che faciliterà il lavoro dei volontari rendendo più efficiente il servizio di consegna dei pasti a domicilio agli anziani e alle famiglie con particolari difficoltà”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.